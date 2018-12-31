С 31 декабря на лед Нарвского водохранилища можно выезжать на вездеходах
31 декабря 2018, 15:12
С сегодняшнего дня, 31 декабря, на лед Нарвского водохранилища можно выходить и на мотосанях или квадроциклах, сообщила пресс-служба полиции.
На таких легких транспортных средствах можно выходить на протяжении 2,5 км от порта Кулгу на расстояние до 600 км от эстонского берега, при этом запрещается подходить ко временной контрольной линии ближе чем на 50 метров.
Выход на лед Чудского озера сейчас разрешен только пешком.