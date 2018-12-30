Объявлено красное предупреждение: на Эстонию надвигается сильный шторм

В ночь на вторник, 1 января, облачно, снегопады и мокрый снег распространятся по стране в восточном направлении, местами метели. На западе страны осадки перейдут в дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный, 7-13, на побережье порывами до 15-20 м/сек. Температура воздуха на западе страны 1-5 градусов тепла, на востоке страны 0-4 градуса мороза, к утру немного потеплеет. Днем облачно, местами пройдут снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный, 7-13, на побережье порывами до 15-20 м/сек, во второй половине дня ветер немного ослабеет, на островах западный и северо-западный. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

В ночь на среду облачно, осадки по всей стране перейдут в снег, ожидаются метели. Ветер в материковой части страны переменных направлений, 1-7 м/сек, утром северо-западный и сильный. На островах и западном побережье ветер северо-западный и северный, 15-20, порывами до 25-28 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями, кратковременные снегопады и метели. Ветер северо-западный и северный, 10-15, порывами до 20 м/сек, на островах 15-18, порывами до 25 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.

В ночь на четверг переменная облачность, по многим регионам кратковременные снегопады. Ветер северный, 6-11, порывами до 15, на побережье 10-15, порывами до 21 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза. Днем переменная облачность, осадки прекратятся. Ветер северных направлений, 6-11, порывами до 15, на побережье 10-15, порывами до 21 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха 2-7 градусов мороза. Вечером похолодает.

В Балтийском море ожидаются восьмиметровые волны

Вечером 1 января и 2 января буря в Балтийском море создаст очень большие волны, поэтому метеорологический институт Финляндии объявил предупреждение высшей степени - красное, сообщает Rus.Tvnet со ссылкой на агентство ЛЕТА.

У Исландии усилится новый циклон, 31 декабря он наберет силу в Норвежском море, а 1 и 2 января центр циклона переместится из Скандинавии в Эстонию и Латвию, в свою очередь 3 и 4 января он рассеется над Белоруссией и Украиной.

Под влиянием циклона сильный ветер и осадки в ближайшие сутки ожидаются не только в Скандинавии и странах Балтии, но и в Германии и Польше.