В США из-за снежной бури отменили почти тысячу авиарейсов

Ненастье стало причиной отмены 865 авиарейсов, еще семь тысяч были задержаны.

СМИ отмечают, что дождь со снегом и сильный ветер создали сложную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны. Один человек погиб в результате ДТП.