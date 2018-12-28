В США из-за снежной бури отменили почти тысячу авиарейсов
28 декабря 2018, 9:29
Снежная буря обрушилась на этой неделе на Средний Запад и юго-восток США, сообщают в пятницу западные СМИ.
Ненастье стало причиной отмены 865 авиарейсов, еще семь тысяч были задержаны.
СМИ отмечают, что дождь со снегом и сильный ветер создали сложную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны. Один человек погиб в результате ДТП.
Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.