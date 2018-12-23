Апокалипсис. Иллюстративное фото. ФОТО: sebastien decoret / PantherMedia / sebastien decoret

Наш мир неотвратимо движется к апокалипсису, человечество вот-вот уничтожит себя и планету, и первые признаки приближающегося армагеддона уже очевидны - если вы знаете, куда смотреть.

Примерно такое ощущение складывается после прочтения заголовков последних новостей науки. В 2018 году необратимому разрушительному воздействию, которое человек оказывает на природу, различным катаклизмам и катастрофическому ухудшению здоровья общества были посвящены восемь из десяти самых популярных научных публикаций.

И с каждым годом картина становится все более устрашающей.

Неотвратимый армагеддон?

Как подвести научные итоги года, выбрать наиболее важные открытия? Самый простой способ - посмотреть, какие публикации в научных журналах вызвали наибольший резонанс, привлекли внимание политиков, журналистов и широкой общественности.

Именно такой рейтинг ежегодно составляет аналитическая компания Altmetric, отслеживая упоминание научных публикаций в прессе и публичных выступлениях. И 2018 год стал, безусловно, самым мрачным за последнее десятилетие.

Давайте взглянем на десятку "победителей" - и начнем снизу списка.

10. Статья, опубликованная в мае Национальной академии наук США и посвященная биоразнообразию нашей планеты, озаглавлена довольно невинно: "Распределение биомассы по Земле". Однако основной вывод авторов более точно сформулировали журналисты Guardian: "Люди составляют лишь 0,01% от всех форм жизни на планете, однако мы уже уничтожили 83% всех диких млекопитающих". От себя добавим: "... и половину растений".

9. В апреле в журнале Nature была опубликована статья о том, как глобальное потепление влияет на коралловые рифы. Результаты исследования неутешительны: всего за девять месяцев повышение температуры Мирового океана уничтожила треть Большого Барьерного рифа - крупнейшего в мире. А с 2016 года риф потерял уже половину кораллов.

8. Авторы статьи о "пользе" дополнительного лечения подсчитали, что пациенты с излечимыми формами рака умирают вдвое чаще, если в дополнение к стандартной прописанной терапии предпочитают лечиться травами, акупунктурой и прочими средствами традиционной медицины.

7. Большое тихоокеанское мусорное пятно оказалось куда больше, чем мы думали. По последним подсчетам, примерно 80 тысяч тонн пластика ровным слоем покрывает акваторию размером 1,6 млн кв. км. Это вчетверо больше, чем самые пессимистичные прогнозы ученых, сделанные ранее.

6-й и 5-й пункты в списке самых популярных научных статей опубликованы в медицинском журнале Lancet и хоть немного разбавляют мрачную картину: одна посвящена здоровым диетам, вторая - пользе физических упражнений. Однако затем мы снова возвращаемся к апокалиптическим прогнозам.

4. Изменение климата на планете вот-вот достигнет необратимой точки, предупреждают американские ученые. Так называемый бесконтрольный парниковый эффект может начаться уже на нашем веку, через пару десятилетий. Повышение средних температур на 2 градуса по сравнение с доиндустриальной эпохой станет самым большим потеплением на планете за последние 1,2 млн лет.

3. Крупнейшее когда-либо проведенное исследование последствий употребления спиртного развеяло сомнения: алкоголь вреден в любом виде и в любых количествах. Единственный способ сохранить здоровье - не пить совсем, утверждают ученые.

2. Мы и так это подозревали, но теперь можем подкрепить подозрения фактами: ложь в сети распространяется куда быстрее и эффективнее, чем правда. В частности, в "Твиттере" новости-фальшивки обычно собирают в 100 с лишним раз большую аудиторию, чем правдивые сообщения.