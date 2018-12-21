Пт, 21.12.2018
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  • Видео: на Сидней обрушился град размером с теннисный мяч

Видео: на Сидней обрушился град размером с теннисный мяч
Ущерб в 50 миллионов евро!

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На крупнейший австралийский город Сидней обрушился грозовой шторм, который сопровождался градом, передает Postimees.

Власти дали предупреждение о шторме, но это не помогло избежать ущерба в десятки миллионов евро.

«По состоянию на 6:30 утра у нас 15 000 требований о компенсации ущерба на сумму более 80 миллионов австралийских долларов (50 миллионов евро)», — сообщил Страховой совет Австралии.

Штормы с градом довольно распространенное явление для штата Новый Южный Уэльс, но такого масштаба не было с 1999 года, когда град нанес ущерб в размере 1,7 млрд австралийских долларов (1,1 млрд евро).

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