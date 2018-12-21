Видео: на Сидней обрушился град размером с теннисный мяч

Видео: на Сидней обрушился град размером с теннисный мячУщерб в 50 миллионов евро!
21 декабря 2018, 11:16
На крупнейший австралийский город Сидней обрушился грозовой шторм, который сопровождался градом, передает Postimees.
Власти дали предупреждение о шторме, но это не помогло избежать ущерба в десятки миллионов евро.
«По состоянию на 6:30 утра у нас 15 000 требований о компенсации ущерба на сумму более 80 миллионов австралийских долларов (50 миллионов евро)», — сообщил Страховой совет Австралии.
Штормы с градом довольно распространенное явление для штата Новый Южный Уэльс, но такого масштаба не было с 1999 года, когда град нанес ущерб в размере 1,7 млрд австралийских долларов (1,1 млрд евро).