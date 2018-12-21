Видео: на Сидней обрушился град размером с теннисный мяч

Власти дали предупреждение о шторме, но это не помогло избежать ущерба в десятки миллионов евро.

«По состоянию на 6:30 утра у нас 15 000 требований о компенсации ущерба на сумму более 80 миллионов австралийских долларов (50 миллионов евро)», — сообщил Страховой совет Австралии.