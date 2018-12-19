Выявлена загадочная причина климатической катастрофы

Специалисты собирали пыль из пустыни в специальные уловители, расположенные на океанических буях, и подводные ловушки в пяти местах Атлантического океана с 2013 по 2016 годы. Ранее считалось, что максимальный размер частиц, способных переноситься с воздушными потоками, составляет 0,01-0,02 миллиметра в диаметре. Однако ученые обнаружили частицы диаметром 0,45 миллиметра.

По словам исследователей, их открытие указывает на то, что существует атмосферный процесс или их сочетание, которые позволяют крупным частицам удержаться в воздухе. Возможно, что в этом играет роль заряд, накапливающийся на пыли, и действие электростатических сил. Однако само наличие таких частиц в воздухе должно значительно влиять на формирование облаков, а также циклы углерода. Соответственно, климатические модели, использующиеся для предсказания изменения климата, должны быть пересмотрены.