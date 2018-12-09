На Балтийском море ожидается шторм

Как предупреждает служба погоды, в северной части Балтики южный и юго-восточный ветер порывами до 20 м/сек, высота волны 2-4 метра. В проливе Вяйнамери, северной части Рижского залива и на Финском заливе южный и юго-восточный ветер порывами до 17 м/сек, высота волны 1-2, в проливе Вяйнамери 0,8-1,3 метра.

В северной части Балтийского моря южный и юго-восточный ветер 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня несколько стихнет, но в ночь на понедельник ожидается южный и юго-восточный ветер 6-11, порывами до 14 м/сек, на западе 4-9 м/сек, высота волны 2-4, ночью 1-2 метра. По многим регионам дожди. Видимость умеренная, во время осадков плохая.

На Финском и Рижском заливах и в проливе Вяйнамери юго-восточный и южный ветер 8-13, порывами 17 м/сек, ночью 5-10, , около полуночи порывами до 14 м/сек, высота волны днем 1-2, в проливе Вяйнамери 0,8-1,3 метра.