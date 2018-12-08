Эстонию накрыл ледяной дождь. Департамент выпустил срочное предупреждение

Как сообщает Tartu Postimees, в Тарту ледяной дождь начал идти около 16 часов. Стекла машин обледенели, тротуары и проезжая часть очень скользкие.

Во второй половине дня покрытие основных и крупных опорных дорог преимущественно влажное после обработки реагентами. По прогнозу погоды, вечером в Центральной и Восточной Эстонии снег и мокрый снег, переходящий в дождь и ледяной дождь.

В ночь на воскресенье температура воздуха в Восточной Эстонии от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, в Западной 2-6 градусов тепла, на западном побережье материка и островах 4 градуса тепла.

Снег и мокрый снег делают дороги скользкими, выше всего опасность гололедицы на второстепенных и лесных дорогах.

Департамент шоссейных дорог предупреждает

Департамент шоссейных дорог предупреждает о тяжелых погодных условиях на второстепенных дорогах Йыгева, Тарту, Валга, Выру и Пыльва.