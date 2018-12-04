Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
4 декабря 2018, 14:08
В среду над Финляндией будет заполняться циклон, а Эстония останется на его южной периферии. Облачность местами будет плотной и с осадками. К вечеру довольно сильный ветер разгонит облака, температура воздуха начнет понижаться и станет со знаком минус. На дорогах будет очень скользко!
Завтра днем, 5 декабря, в Эстонии будет облачно. Кратковременные осадки пройдут в основном на севере Эстонии. К вечеру прояснится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 4-10, на островах и побережье западный, северо-западный ветер порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +4°С. Вечером в континентальной части температура воздуха опустится ниже 0°С, и на дорогах будет скользко!