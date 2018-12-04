Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

В среду над Финляндией будет заполняться циклон, а Эстония останется на его южной периферии. Облачность местами будет плотной и с осадками. К вечеру довольно сильный ветер разгонит облака, температура воздуха начнет понижаться и станет со знаком минус. На дорогах будет очень скользко!