Вт, 4.12.2018
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Таллинне на улицах очень скользко.

ФОТО: Liis Treimann

В среду над Финляндией будет заполняться циклон, а Эстония останется на его южной периферии. Облачность местами будет плотной и с осадками. К вечеру довольно сильный ветер разгонит облака, температура воздуха начнет понижаться и станет со знаком минус. На дорогах будет очень скользко!

Завтра днем, 5 декабря, в Эстонии будет облачно. Кратковременные осадки пройдут в основном на севере Эстонии. К вечеру прояснится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 4-10, на островах и побережье западный, северо-западный ветер порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до +4°С. Вечером в континентальной части температура воздуха опустится ниже 0°С, и на дорогах будет скользко!

Читать также

u0410u043au0442u0443u0430u043bu044cu043du043e

НАВЕРХ