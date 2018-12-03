Синоптики рассказали, какая погода будет в Эстонии на праздники

В первые десять дней месяца преобладать будет прибывшая с запада зона низкого давления, которая время от времени будет приносить и теплый воздух. Погода будет переменчивой. Часто будут выпадать осадки, в основном дождь и мокрый снег, редко ожидается снег.

В первые дни декабря будут преобладать плюсовые температуры, после этого температура воздуха несколько опустится, но будет выше среднестатистического показателя.

Следующие десять дней месяца Эстония будет под воздействием зоны высокого давления. Часто будет выпадать снег, но количество осадков будет небольшое. Температура воздуха опустится, но будет в пределах среднестатистического показателя.

В последние десять дней месяца, то есть в рождественский период ожидается переменчивая погода. Часто будет идти как снег, так и мокрый снег с дождем, а температура воздуха поднимется.