Пт, 30.11.2018
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Штормовой ветер ослабеет, но воздух станет прохладнее

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Мороз.

ФОТО: SCANPIX

Завтра Эстония продолжит оставаться на границе между расположенным над Норвежским морем циклоном и установившимся над Россией антициклоном.

Штормовой ветер начнет ослабевать, облачный покров немного поредеет и воздух станет прохладнее. Из-за этого в континентальной части Эстонии утром будет довольно холодно. Днем с южными и юго-восточными ветрами к нам придет более влажный воздух с побережья Черного моря и к вечеру на юго-востоке страны возможен небольшой снег. На западе Эстонии осадки возможны только над морем.

В субботу, 1 декабря, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Вечером местами возможен небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный 3-8 м/с, на островах и побережье 7-12, порывами 14-17 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -6°С.

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