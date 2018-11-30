Штормовой ветер ослабеет, но воздух станет прохладнее

Штормовой ветер начнет ослабевать, облачный покров немного поредеет и воздух станет прохладнее. Из-за этого в континентальной части Эстонии утром будет довольно холодно. Днем с южными и юго-восточными ветрами к нам придет более влажный воздух с побережья Черного моря и к вечеру на юго-востоке страны возможен небольшой снег. На западе Эстонии осадки возможны только над морем.