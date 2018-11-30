Штормовой ветер ослабеет, но воздух станет прохладнее

Завтра Эстония продолжит оставаться на границе между расположенным над Норвежским морем циклоном и установившимся над Россией антициклоном.
Штормовой ветер начнет ослабевать, облачный покров немного поредеет и воздух станет прохладнее. Из-за этого в континентальной части Эстонии утром будет довольно холодно. Днем с южными и юго-восточными ветрами к нам придет более влажный воздух с побережья Черного моря и к вечеру на юго-востоке страны возможен небольшой снег. На западе Эстонии осадки возможны только над морем.
В субботу, 1 декабря, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Вечером местами возможен небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный 3-8 м/с, на островах и побережье 7-12, порывами 14-17 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -6°С.