Спасатели просят жителей Эстонии не выходить на тонкий лед

«Спасательный департамент предупреждает, что лед, появившийся на водоемах после первых заморозков, еще слишком тонкий и не выдерживает веса человека! Просим людей быть осторожными и внимательными вблизи водоемов», - сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Департамент просит родителей дома вновь обсудить риски, связанные с тонким льдом, и следить за своими детьми. Каждый год люди, особенно дети и рыбаки, проваливаются сквозь тонкий лед.

Рыбакам Спасательный департамент напоминает, что пойманная на первом льду рыба не стоит того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем.