Чт, 29.11.2018
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Спасатели просят жителей Эстонии не выходить на тонкий лед

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Лед.

ФОТО: Sille Annuk

Спасательный департамент просит людей не выходить на лед, появившийся на водоемах после первых заморозков.

«Спасательный департамент предупреждает, что лед, появившийся на водоемах после первых заморозков, еще слишком тонкий и не выдерживает веса человека! Просим людей быть осторожными и внимательными вблизи водоемов», - сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Департамент просит родителей дома вновь обсудить риски, связанные с тонким льдом, и следить за своими детьми. Каждый год люди, особенно дети и рыбаки, проваливаются сквозь тонкий лед.

Рыбакам Спасательный департамент напоминает, что пойманная на первом льду рыба не стоит того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем.

Вес человека выдерживает лед толщиной не менее десяти сантиметров, на более тонкий лед выходить нельзя.

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