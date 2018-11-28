Департамент шоссейных дорог обратился к жителям Эстонии с предупреждением
28 ноября 2018, 20:37
В среду во второй половине дня покрытие крупнейших дорог в Эстонии после обработки реагентами было в основном влажным, ближе к вечеру местами на шоссе могут встречаться скользкие участки.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что температура дорожного покрытия в большинстве регионов Эстонии ниже ноля.
По прогнозам, в ночь на четверг в Эстонии в основном малооблачная погода, местами переменная облачность. В Западной Эстонии местами пройдут снег и мокрый снег.