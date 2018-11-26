Видео: аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов

На кадрах видно, как одновременно четыре столба смерча уходят в воду из нависших над морем темно-серых облаков. «Я первый раз в жизни вижу что-то подобное. Я и одного смерча никогда не видел, поэтому увидеть сразу четыре было невероятно», — отметил автор видео Ким Пую, работающий на острове.

Представитель метеорологического бюро Таиланда Сурапонг Сарапа заявил, что во время сезона дождей на побережье Андаманского моря можно часто увидеть смерч, однако появление четырех смерчей сразу считается аномальным явлением.

В сентябре житель Феодосии Андрей Шелякин опубликовал в Instagram серию фотографий с мощнейшим смерчем над морем в своем городе. На фотографиях видно, как столб смерча уходит в море, а рядом с ним в воду бьет яркая молния.