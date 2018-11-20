Вт, 20.11.2018
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Фото и видео: извержение вулкана в Гватемале обратило в бегство тысячи человек

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Извержение вулкана Фуего в Гватемале.

ФОТО: STRINGER / REUTERS

Четыре тысячи человек были эвакуированы из окрестностей вулкана Фуэго в Гватемале из-за угрозы сильного извержения, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

С утра понедельника, 19 ноября, вулкан, находящийся в примерно 30 километрах от столицы страны, стал извергать пепел на высоту до километра. Одновременно с этим были замечены потоки лавы, выбросы газа и раскаленных камней.

Жители ближайшего к вулкану департамента Эскуинтла и еще двух регионов Гватемалы были эвакуированы в срочном порядке. Reuters передает, что примерно двум тысячам из них уже предоставили жилье в центрах для беженцев. О числе пострадавших не сообщается.

По словам главы Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы Хуана Пабло Оливы, есть основания ожидать новых выбросов лавы и пепла.

Это пятый случай извержения этого вулкана за 2018 год. В июне жертвами Фуэго стали более 190 гватемальцев.

Видео смотрите здесь.

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