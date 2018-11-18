На Балтийском море ожидаются четырехметровые волны

В северной части Балтийского моря, западной части Финского залива, северной части Рижского залива и проливе Вяйнамери ветер днем северо-восточный, 9-13, порывами до 20 м/сек. Во второй половине дня ветер постепенно уляжется. В ночь на понедельник ветер северо-восточный, 8-12, до полуночи порывами до 17 м/сек. Высота волны 1,5-3, на море до 4 метров. В проливе Вяйнамери высота волны 0,8-1,3 метра. Погода без осадков, видимость преимущественно хорошая.