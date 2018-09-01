Синоптики рассказали, каким будет начало сентября

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12, на побережье до 15 м/сек, днем 18-22 градуса тепла

В ночь на вторник облачность уплотнится, после полуночи пойдут, местами туман. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, дожди. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-21 градус тепла.