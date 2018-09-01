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Синоптики рассказали, каким будет начало сентября

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Värviline sügis Kadriorus ja Telliskivi tänaval

ФОТО: Mihkel Maripuu

По данным службы погоды Эстонии, начало первой школьной недели будет теплым и дождливым.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами туманы. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12, на побережье до 15 м/сек, днем 18-22 градуса тепла

В ночь на вторник облачность уплотнится, после полуночи пойдут, местами туман. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается преимущественно облачная погода, дожди. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-21 градус тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, по многим регионам туман. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек.Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-21 градус тепла

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