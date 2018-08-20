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Прогноз погоды на неделю

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Дождливая и теплая погода.

ФОТО: Anna Bizoń / PantherMedia / Anna Bizoń/Scanpix

В середине недели осадки в Эстонии пойдут на убыль, температура воздуха по ночам удержится в пределах 16-17 градусов тепла, однако днем по-прежнему будет тепло, на востоке страны до 26 градусов выше нуля.

В ночь на среду в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье в начале ночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 16°C. В среду днем по стране переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер сменит направление с западного на южное 3-9 м/с, вечером на островах южный ветер усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..20°C.

В ночь на четверг в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 10..16°C. В четверг днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха 19..24°C.

В ночь в пятницу в Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9, утром на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..17°C. В пятницу днем облачность увеличится. Зона дождей распространится через Эстонию с запада на восток. Возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..24, на востоке до 26°C.

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