И солнце, и дожди: в Эстонии обещают резкую смену погоды

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти, 3-9, в начале ночи на северном побережье западный порывами 14 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 17°C. В понедельник днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, вечером осадки местами сильные. Ветер переменных направлений, 2-8 м/с, вечером над Рижским заливом юго-западный, порывами 14 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, местами осадки сильные, после полуночи, начиная с запада вероятность осадков уменьшится. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 11..16°C. Во вторник днем в Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 16..20°C.