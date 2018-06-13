В конце недели в Эстонию придет тропическая жара

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 8-14 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 20-27 градусов тепла.