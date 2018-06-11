Почему в Пирита водоросли разрастаются и распространяют неприятный запах?

Причин, почему водоросли скапливаются на побережье, много: это и климат, и окружающая среда, и деятельность человека. Необычайно теплый май повлиял на размножение водорослей, поэтому их больше, чем в предыдущие годы. К тому же в Пирита есть все условия для разрастания водорослей.

«Летом 2016 и 2017 годов научные сотрудники Таллиннского технического университета и Тартуского университета провели исследования, результаты которых показали, что побережье на отрезке от памятника „Русалка“ до пирса Меривялья представляет собой благоприятную зону для разрастания водорослей. Мелководье на этой территории и покрытое гравием морское дно являются отличной средой, где водоросли без труда могут закрепиться. А зловоние вызвано гниющими на побережье водорослями», - заметила старейшина Пирита Алина Тубли.

Помимо благоприятных условий окружающей среды, свою роль в том, что водоросли прибивает волнами на пляж, играет и движение судов в море. «Во время движения судов, в том числе парусников и яхт, водоросли отрываются от морского дна, и волны прибивают их к берегу. Во время прилива водоросли выносит на песчаный пляж, и после отлива они остаются там гнить и разлагаться», - отметила Тубли.

Чтобы удерживать под контролем неприятный запах, распространяющийся от гниющих водорослей, ученые из ТТУ и ТУ советуют уменьшить воздействие деятельности человека. Необходимо ограничить загрязнение территории, поскольку сточные воды способствуют разрастанию водорослей. Кроме того, необходимо регулярно чистить побережье. «Ранним утром каждого дня пляж Пирита очищается от водорослей. В течение дня в результате движения судов и процессов окружающей среды водоросли вновь выносит на берег. Посреди дня нельзя использовать машины для очистки берега, поскольку после восьми утра машины на пляж не допускаются», - добавила старейшина.