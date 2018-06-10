Найдены три двойника Земли

Открытие было совершено с помощью космической обсерватории Kepler в рамках миссии K2, включающей поиск потенциально обитаемых планет, вращающихся вокруг красных карликов. Телескоп позволяет зарегистрировать изменения в блеске светил в ходе прохождения объекта на фоне диска звезды, что называется методом транзитной фотометрии. Обнаруженные таким образом кандидаты на роль планет изучаются наземными телескопами, пишет Lenta.ru.

Исследователи обнаружили две системы. Первая включает звезду K2-239, являющуюся красным карликом и удаленную от Солнца на 160 световых лет. Вокруг нее вращается три скалистые планеты размером с Землю. Период обращения этих небесных тел вокруг K2-239 составляет от 5,2 до 10,1 дней.