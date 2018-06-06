Ученые: дни на Земле становятся длиннее

Дело в том, что расстояние до Луны влияет на скорость вращения нашей планеты, пишет "Моя Планета" . Профессор геонаук Стивен Майерс объясняет это так: «По мере удаления Луны Земля замедляет вращение — как замедляется фигурист, выбрасывая руки в стороны».

Все небесные тела обладают гравитационными полями, влияющими на космических «соседей», количество получаемой солнечной энергии и климат. Климатические данные о древнем периоде Земли были получены из исследования осадочных пород возрастом 90 млн лет. В сочетании с наблюдаемой скоростью удаления Луны они позволили предположить, что раньше дни были короче, а в будущем будут становиться длиннее.