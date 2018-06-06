ср, 06.06.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на пляжах
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Ученые: дни на Земле становятся длиннее

Ученые: дни на Земле становятся длиннее

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Луна

ФОТО: Scanpix

Специалисты Висконсинского университета в Мэдисоне предположили, что 1,4 млрд лет назад, когда Луна была ближе, сутки на Земле длились всего 18 часов, сообщает Independent.

Дело в том, что расстояние до Луны влияет на скорость вращения нашей планеты, пишет "Моя Планета". Профессор геонаук Стивен Майерс объясняет это так: «По мере удаления Луны Земля замедляет вращение — как замедляется фигурист, выбрасывая руки в стороны».

Для обоснования теории использовалась астрохронология — статистический метод, который позволяет реконструировать историю Солнечной системы на основе астрономических и геологических наблюдений.

Все небесные тела обладают гравитационными полями, влияющими на космических «соседей», количество получаемой солнечной энергии и климат. Климатические данные о древнем периоде Земли были получены из исследования осадочных пород возрастом 90 млн лет. В сочетании с наблюдаемой скоростью удаления Луны они позволили предположить, что раньше дни были короче, а в будущем будут становиться длиннее.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ