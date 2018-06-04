Видео: в финском зоопарке появились детеныши редкого животного

Рождение джейранов в зоопарке – редкое событие. На данный момент во всех зоопарках Европы находится лишь около пятидесяти джейранов. Помимо Коркеасаари только в зоопарке немецкого города Карлсруэ есть большая плодящаяся стая джейранов.

Работники зоопарка приняли решение подкармливать детенышей из бутылочки в том случае, если мама не будет достаточно кормить своего малыша. Сейчас одного детеныша уже кормят отдельно, так как не хотят потерять ни одного из родившихся джейранят.