Видео: в финском зоопарке появились детеныши редкого животного
4 июня 2018 г., 16:58
Семейство джейранов в финском зоопарке Коркеасаари пополнилось пятью детенышами. Самому младшему из них всего неделя отроду, передает Yle.
Рождение джейранов в зоопарке – редкое событие. На данный момент во всех зоопарках Европы находится лишь около пятидесяти джейранов. Помимо Коркеасаари только в зоопарке немецкого города Карлсруэ есть большая плодящаяся стая джейранов.
Работники зоопарка приняли решение подкармливать детенышей из бутылочки в том случае, если мама не будет достаточно кормить своего малыша. Сейчас одного детеныша уже кормят отдельно, так как не хотят потерять ни одного из родившихся джейранят.
Джейран – это стройная длинноногая газель, занесенная в международную Красную книгу. Обитает джейран в пустынях и полупустынях Азии.