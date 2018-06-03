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На Эстонию надвигается похолодание: завтра во многих регионах пройдут дожди

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ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS

Завтра через Эстонию с северо-запада на юго-восток прошествует ложбина низкого давления с холодным атмосферным фронтом, сопровождаясь кратковременными дождями и усилением северо-западного ветра. После прохождения фронта к нам начнет поступать холодная воздушная масса и температурный фон по республике заметно понизится в последующие дни. Дожди не обещают быть обильными и пожароопасность в лесах Эстонии останется очень высокой.

Днем, 4 июня, переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. В середине дня, начиная с северо-запада, прояснится и осадки прекратятся. Ветер западный, северо-западный 6-11, порывами 15, на островах и побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 14..20, на юге Эстонии до 24°С.

В лесах сохраняется крайне высокая пожароопасность!

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