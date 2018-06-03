На Эстонию надвигается похолодание: завтра во многих регионах пройдут дожди

Завтра через Эстонию с северо-запада на юго-восток прошествует ложбина низкого давления с холодным атмосферным фронтом, сопровождаясь кратковременными дождями и усилением северо-западного ветра. После прохождения фронта к нам начнет поступать холодная воздушная масса и температурный фон по республике заметно понизится в последующие дни. Дожди не обещают быть обильными и пожароопасность в лесах Эстонии останется очень высокой.