На Эстонию надвигается похолодание: завтра во многих регионах пройдут дожди

Завтра через Эстонию с северо-запада на юго-восток прошествует ложбина низкого давления с холодным атмосферным фронтом, сопровождаясь кратковременными дождями и усилением северо-западного ветра. После прохождения фронта к нам начнет поступать холодная воздушная масса и температурный фон по республике заметно понизится в последующие дни. Дожди не обещают быть обильными и пожароопасность в лесах Эстонии останется очень высокой.
Днем, 4 июня, переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. В середине дня, начиная с северо-запада, прояснится и осадки прекратятся. Ветер западный, северо-западный 6-11, порывами 15, на островах и побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 14..20, на юге Эстонии до 24°С.
В лесах сохраняется крайне высокая пожароопасность!