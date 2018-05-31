Синоптики рассказали, каким будет начало июня

Если утром 1 июня еще будет ощущаться прохлада, то в течение дня ложбина циклона, идущего со стороны Финляндии, вместе с западным ветром принесет новую порцию тепла. Вероятность дождя крайне мала. Чуть более облачно к вечеру будет в Ида-Вирумаа, где немного выше вероятность дождей.

Завтра малооблачная погода. Вечером на северо-востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер обратится на юго-запад и запад, его скорость 3-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха от 20 до 24 градусов, на побережье до 17 градусов.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, в отдельных случаях возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений от 4 до 10 м/с, на северном побережье порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха от 7 до 12, на побережье до 14 градусов. Днем малооблачно и переменная облачность. В отдельных местах возможны кратковременные дожди, после полудня сухо. Ветер западных направлений от 4 до 10 м/с, на северном побережье порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха 23-27 градусов тепла, на побережье местами до 18 градусов.

В ночь на воскресенье ясно и без осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем солнечно и без осадков. Ветер западных

Ветер западных направлений от 4 до 10 м/с, на северном побережье порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха 23-27, на побережье местами до 18 градусов.