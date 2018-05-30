С охотников собирают деньги в несуществующий фонд

В соответствии с действующим с июля 2013 года Законом об охоте, охотникам нужно создавать резервный фонд для компенсации ущерба, причиненного лесовладельцам дикими животными. Ида-Вируское общество охотников до сих пор не добралось до создания такого фонда. Отдельный расчетный счет для перечисления денег на эти цели имеется, а самого фонда нет.

Речь о резервном фонде впервые зашла в правлении Ида-Вируского общества охотников в июле 2016 года, тогда решили дать охотникам обсудить это дело и дождаться их предложений. Через два месяца на расширенном собрании правления констатировали, что откликов было мало, некоторые охотничьи отделения участвовать не хотят, а некоторые готовы вложиться сразу. О суммах было сказано только то, что Кивиылиское охотничье отделение готово сразу заплатить 300 евро, а объем резервного фонда предложили в размере не менее 10000 евро. Решили образовать фонд и открыть для него в банке отдельный счет.

По уставу общества, образование такого фонда входит в компетенцию общего собрания, которое не обсуждало это ни в 2016, ни в 2017 году. Правда, тему резервного фонда вновь рассмотрели в правлении месяц назад, и на этот раз в довольно строгом ключе. В соответствии с решением, «охотничьим отделениям следует выделить предусмотренные суммы (с 2016 по 2019 год включительно насчитано по 250 евро в год). С теми, кто не выделит предусмотренные суммы, договоры об использовании охотничьих земель будут расторгнуты».

Через три недели председатель правления Тармо Томсон прислал письмо председателям охотничьих отделений для разъяснения вызвавшего замешательство решения, утверждая, что речь шла о напоминании по просьбе ревизионной комиссии. Томсон отметил, что правление представит предложение об образовании резервного фонда общему собранию общества, которое состоится 9 июня.

Некоторые охотничьи отделения уже ранее заплатили запрошенную сумму.

«В прошлом году мы заплатили в полном объеме, - сказал председатель Пермискюлаского охотничьего отделения Аво Рандло, что если даже нет фонда возмещения ущерба от диких животных, то для этих денег имеется отдельный счет и на что-то другое его все равно не используют. - Я не вижу в этом проблемы, а кто хочет поворчать, тот всегда найдет причину».

Вокаское охотничье отделение пока ничего не внесло на счет фонда, но накопило на своем счету немного денег на компенсации, чтобы при необходимости оплатить ущерб от диких животных.

«Дождемся, что решит общее собрание, тогда примем свое решение, - сказал председатель отделения Рудольф Уустал. - Суммы, которые с нас запрашивают, довольно маленькие по меркам охотничьего дела».

В Онтикаском охотничьем отделении тоже образован собственный резервный фонд - вернее, в бюджете забронировали на эти цели две тысячи евро.