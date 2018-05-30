С охотников собирают деньги в несуществующий фонд

Правление Ида-Вируского общества охотников требует со своих членов платежей задним числом и наперед в фонд, создание которого общее собрание станет еще только обсуждать через три недели, пишет «Северное побережье».
В соответствии с действующим с июля 2013 года Законом об охоте, охотникам нужно создавать резервный фонд для компенсации ущерба, причиненного лесовладельцам дикими животными. Ида-Вируское общество охотников до сих пор не добралось до создания такого фонда. Отдельный расчетный счет для перечисления денег на эти цели имеется, а самого фонда нет.
Речь о резервном фонде впервые зашла в правлении Ида-Вируского общества охотников в июле 2016 года, тогда решили дать охотникам обсудить это дело и дождаться их предложений. Через два месяца на расширенном собрании правления констатировали, что откликов было мало, некоторые охотничьи отделения участвовать не хотят, а некоторые готовы вложиться сразу. О суммах было сказано только то, что Кивиылиское охотничье отделение готово сразу заплатить 300 евро, а объем резервного фонда предложили в размере не менее 10000 евро. Решили образовать фонд и открыть для него в банке отдельный счет.
По уставу общества, образование такого фонда входит в компетенцию общего собрания, которое не обсуждало это ни в 2016, ни в 2017 году. Правда, тему резервного фонда вновь рассмотрели в правлении месяц назад, и на этот раз в довольно строгом ключе. В соответствии с решением, «охотничьим отделениям следует выделить предусмотренные суммы (с 2016 по 2019 год включительно насчитано по 250 евро в год). С теми, кто не выделит предусмотренные суммы, договоры об использовании охотничьих земель будут расторгнуты».
Через три недели председатель правления Тармо Томсон прислал письмо председателям охотничьих отделений для разъяснения вызвавшего замешательство решения, утверждая, что речь шла о напоминании по просьбе ревизионной комиссии. Томсон отметил, что правление представит предложение об образовании резервного фонда общему собранию общества, которое состоится 9 июня.
Некоторые охотничьи отделения уже ранее заплатили запрошенную сумму.
«В прошлом году мы заплатили в полном объеме, - сказал председатель Пермискюлаского охотничьего отделения Аво Рандло, что если даже нет фонда возмещения ущерба от диких животных, то для этих денег имеется отдельный счет и на что-то другое его все равно не используют. - Я не вижу в этом проблемы, а кто хочет поворчать, тот всегда найдет причину».
Вокаское охотничье отделение пока ничего не внесло на счет фонда, но накопило на своем счету немного денег на компенсации, чтобы при необходимости оплатить ущерб от диких животных.
«Дождемся, что решит общее собрание, тогда примем свое решение, - сказал председатель отделения Рудольф Уустал. - Суммы, которые с нас запрашивают, довольно маленькие по меркам охотничьего дела».
В Онтикаском охотничьем отделении тоже образован собственный резервный фонд - вернее, в бюджете забронировали на эти цели две тысячи евро.
«Мы еще прошлым летом отправили программу своего фонда в правление уездного общества, до сих пор никакого ответа не получили», - сказал председатель отделения Ральф Бурк.
Относительно единого фонда для всех охотничьих отделений он сказал, что, создавая его, нужно определить также принципы, как и сколько денег в фонд будут собирать, как производить выплаты и восстанавливать фонд после выплат.
«Все должно быть очень четко. Охотники еще хорошо помнят, как у нас во время строительства коньюского тира попросили деньги взаймы - в нынешних деньгах по 320 евро на охотничье отделение. Было только устное соглашение, что эти деньги вернут. Не вернули. Пусть это уже дело старое, но оно заставляет охотников быть осторожными», - сказал Бурк.
Председатель Мяэтагузеского охотничьего отделения Мартин Мяги назвал такие решения правления вымогательством: «Бюджет общества в минусе, нужны еще деньги. А минус создали судебные расходы, причем судебные дела были вызваны некомпетентными решениями правления».
По словам Тармо Томсона, минусовой бюджет имеет две причины: Эстонское общество охотников повысило членские взносы и кабанов в лесах больше нет. На сегодня решения, мол, найдены и бюджет приведен в равновесие. О вызвавшем замешательство решении правления Томсон сказал, что по сути это было не решение правления, а обсуждавшееся в правлении предложение ревизионной комиссии правлению (чего никак нельзя вычитать из протокола - прим. ред.), и что протокол был написан неправильно и следовало бы внимательнее прочитать его перед тем, как подписывать.
«Половина охотничьих отделений эти деньги заплатили, половина нет. Кто исходит из устава и считает, что у правления не было права образовать фонд, кто считает 250 евро слишком большой суммой», - отметил Томсон.
То, что годовой взнос составит 250 евро, решили, по его словам, на собрании правления, но в протокол эта цифра, к сожалению, не попала.
Можно ли будет потребовать выплаты денег в создаваемый фонд (если общее собрание решит его создать) задним числом за два года (и на основании чего), решит тоже общее собрание. Отдельная тема - требование предоплаты, ведь в решении правления - извините, в предложении ревизионной комиссии - четко написано: начиная с 2016 года по 2019 год включительно. Правда, Томсон обратил внимание на то, что предоплата там не упоминается, но как же еще можно назвать деньги, запрашиваемые за предстоящий год?
Угрозу расторгнуть с неплательщиками договоры о пользовании охотничьими землями Томсон тоже назвал частью предложения ревизионной комиссии, отметив, что для расторжения договора должна все же иметься очень серьезная причина.