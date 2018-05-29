Жара задержится в Эстонии как минимум на день
29 мая 2018 г., 14:03
Завтра, 30 мая, через Эстонию пройдет слабовыраженная ложбина, но облаков на небе значительно не прибавится, осадков они не принесут, поэтому по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.
День обещает быть приятно теплым, местами температура воздуха достигнет отметки 27 градусов. Однако на побережье принесет прохладу относительно сильный северо-западный и северный ветер.
В среду, 30 мая, в Эстонии ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-9, порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 21-27, на побережье местами 17°С.
В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!