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Жара задержится в Эстонии как минимум на день

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Жара в Таллинне.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Завтра, 30 мая, через Эстонию пройдет слабовыраженная ложбина, но облаков на небе значительно не прибавится, осадков они не принесут, поэтому по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.

День обещает быть приятно теплым, местами температура воздуха достигнет отметки 27 градусов. Однако на побережье принесет прохладу относительно сильный северо-западный и северный ветер.

В среду, 30 мая, в Эстонии ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-9, порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит 21-27, на побережье местами 17°С.

В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!

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