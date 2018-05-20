вс, 20.05.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Хищная кошка до смерти истерзала велосипедиста и затащила в свое логово

Хищная кошка до смерти истерзала велосипедиста и затащила в свое логово

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: CARLOS JASSO / REUTERS/Scanpix

В США пума загнала двоих велосипедистов в ловушку, истерзав одного из них на смерть, сообщает Lenta.ru со ссылкой на USA Today.

Мужчины катались на горных велосипедах неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон. Около 11 часов в службе спасения 911 раздался звонок. «Вы меня слышите? Помогите!» — кричал мужчина в трубку, после чего соединение прервалось.

Полицейские установили местоположение звонившего. Приехав на место, они обнаружили одного из приятелей в живых, второго молодого человека хищная кошка истерзала и затащила к себе в логово. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта (Ryan Abbott), велосипедист попытался скрыться от пумы в лесу, однако кошка нагнала его. Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. Агрессивное животное застрелили.

Второй велосипедист, дозвонившийся до службы спасения, поступил в больницу тяжелом состоянии, в настоящее время его самочувствие стабилизировалось.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ