Хищная кошка до смерти истерзала велосипедиста и затащила в свое логово

Мужчины катались на горных велосипедах неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон. Около 11 часов в службе спасения 911 раздался звонок. «Вы меня слышите? Помогите!» — кричал мужчина в трубку, после чего соединение прервалось.

Полицейские установили местоположение звонившего. Приехав на место, они обнаружили одного из приятелей в живых, второго молодого человека хищная кошка истерзала и затащила к себе в логово. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта (Ryan Abbott), велосипедист попытался скрыться от пумы в лесу, однако кошка нагнала его. Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. Агрессивное животное застрелили.