Галерея: панды сбежали от изнуряющей жары под освежающий душ

ПогодаГалерея: панды сбежали от изнуряющей жары под освежающий душГалерея: панды сбежали от изнуряющей жары под освежающий душRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать15 мая 2018 г., 13:26Последние дни погода в Эстонии радует своим теплом. Несомненно, каждый из нас мечтал уйти пораньше с работы, чтобы открыть купальный сезон.Однако нам не стоит жаловаться: в Китае температура воздуха превысила 30 градусов тепла. По этой причине, работники зоопарка в Пекине решили порадовать животных освежающим душем. Смотрите галерею!галереядушжаразоопарккитайпанда