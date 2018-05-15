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  • Галерея: панды сбежали от изнуряющей жары под освежающий душ

Галерея: панды сбежали от изнуряющей жары под освежающий душ

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Последние дни погода в Эстонии радует своим теплом. Несомненно, каждый из нас мечтал уйти пораньше с работы, чтобы открыть купальный сезон.

Однако нам не стоит жаловаться: в Китае температура воздуха превысила 30 градусов тепла. По этой причине, работники зоопарка в Пекине решили порадовать животных освежающим душем. 

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