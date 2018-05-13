На видео попало необычное природное явление
13 мая 2018 г., 18:51
В Астрахани засняли на видео необычное природное явление - смерч. Сайт "Пункт А" передает, что смерч был зафиксирован в Турусовском районе города, передает Newsru.com.
Облачный столб несколько минут кружил над землей, а после рассеялся. "Пункт А" отмечает, что в этом году это первый "мини-ураган".
Видео смерча опубликовано на YouTube-канале издания "Астрахань 24".
Смерчем, или торнадо, называют атмосферный вихрь, который распространяется от облака до земли. По форме он может напоминать рукав или хобот и достигать сотен метро в поперечнике. Наибольшее количество смерчей фиксируется в центральных штатах США.