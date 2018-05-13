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На видео попало необычное природное явление

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Смерч. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Tasa

В Астрахани засняли на видео необычное природное явление - смерч. Сайт "Пункт А" передает, что смерч был зафиксирован в Турусовском районе города, передает Newsru.com.

Облачный столб несколько минут кружил над землей, а после рассеялся. "Пункт А" отмечает, что в этом году это первый "мини-ураган".

Видео смерча опубликовано на YouTube-канале издания "Астрахань 24".

Смерчем, или торнадо, называют атмосферный вихрь, который распространяется от облака до земли. По форме он может напоминать рукав или хобот и достигать сотен метро в поперечнике. Наибольшее количество смерчей фиксируется в центральных штатах США.

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