сб, 12.05.2018
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Фото: эстонский рыбак-любитель поймал огромную щуку

Фото: эстонский рыбак-любитель поймал огромную щуку

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Erakogu.

Рыбак-любитель Танель Теэгельманн сегодня утром поймал в реке Пярну почти восьмикилограммовую щуку, пишет Pärnu Postimees.

ФОТО: Erakogu.

«Вес — 7,7 кг, мой личный рекорд», - сказал Теэгельманн, добавив, что вовсе не обязательно ехать рыбачить в Финляндию, хороший улов можно поймать и в нашей собственной реке Пярну.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ