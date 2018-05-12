Фото: эстонский рыбак-любитель поймал огромную щуку

ПогодаФото: эстонский рыбак-любитель поймал огромную щукуФото: эстонский рыбак-любитель поймал огромную щукуPrognoz.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать12 мая 2018 г., 12:01ФОТО: Erakogu.Рыбак-любитель Танель Теэгельманн сегодня утром поймал в реке Пярну почти восьмикилограммовую щуку, пишет Pärnu Postimees.ФОТО: Erakogu.«Вес — 7,7 кг, мой личный рекорд», - сказал Теэгельманн, добавив, что вовсе не обязательно ехать рыбачить в Финляндию, хороший улов можно поймать и в нашей собственной реке Пярну.рыбакуловщука