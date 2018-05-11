ООН сделала первый шаг к глобальному пакту по защите климата

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 10 мая предприняла первый шаг к заключению глобального пакта о защите климата. Представители 143 из 193 государств проголосовали в поддержку резолюции, которая создает рамочные условия для заключения такого соглашения.

Одним из главных поборников этого пакта является президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с соответствующей инициативой еще в сентябре 2017 года. Речь идет о заключении первого юридически обязывающего международного соглашения, в котором все экологические обязательства будут объединены в одном единственном документе.

Принятая Генассамблеей резолюция предусматривает создание рабочей группы, которая выявит пробелы в международном экологическом праве и установит, есть ли необходимость в принятии нового документа.