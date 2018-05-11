Видео: семья чудом спаслась от стаи гепардов

Компания из пяти человек посетила сафари-парк Beekse Bergen в Нидерландах. Несмотря на то, что перед поездкой инструкторы сообщили о запрете выходить из автомобиля, французы решили прогуляться среди диких животных.

Вероятно, посетители хотели сфотографировать гепардов издалека, но те сорвались с места и побежали в сторону туристов. На кадрах видно, что трое взрослых и два ребенка успевают добежать до автомобиля и скрыться от хищников. При этом животные находятся в опасной близости к людям, но ведут себя скорее с любопытством, чем агрессивно.