В Атлантике зафиксировали катастрофическую аномалию

Согласно выводам исследователей, основной причиной стал естественный климатический цикл, называемый североатлантической осцилляцией.

Вероятно, глобальное потепление также вносит свой вклад, делая силу штормов непредсказуемой. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

При быстром росте интенсивности циклона его скорость увеличивается на 36 километров в час за 24 часа. В 2017 году это наблюдалось у таких ураганов, как «Харви», «Ирма», «Хосе» и «Мария».

Исследователи проанализировали спутниковые данные о силе штормов за последние 30 лет и обнаружили, что средний прирост скорости ветра у ураганов в настоящее время на 21 километр в час больше, чем в прошлом. Каждое десятилетие эта характеристика повышалась на семь километров в час.

На скорость ветра влияют различные факторы, включая температуру у поверхности моря, влажность, направление и скорость роста, а также содержание тепла в приповерхностном слое океана. Североатлантическая осцилляция, впервые обнаруженная в 2001 году, главным образом, влияет на температуру поверхности моря, делая ее непостоянной в течение десятилетий. Сейчас это явление наблюдается в центральной и восточной части Атлантики. Ученые допускают, что оно может испытывать на себе воздействие глобального потепления.