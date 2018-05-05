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На Эстонию идет волна настоящего весеннего тепла

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: /

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится весенняя солнечная погода, температура воздуха составит около 20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла.

В воскресенье днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 9 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачно и без осадков. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. В понедельник днем малооблачно и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-10 м/с. Температура воздуха 13-19, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 4-8 м/с. Днем во вторник тоже малооблачная погода без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье местами 8 градусов тепла.

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха 2-7 градуса. В среду днем ясная или малооблачная сухая погода. Ветер восточный, северо-восточный 5-9 м/с. Температура воздуха 13-18, на побережье местами 8 градусов тепла.

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