На Эстонию идет волна настоящего весеннего тепла

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла.

В воскресенье днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 9 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачно и без осадков. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. В понедельник днем малооблачно и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-10 м/с. Температура воздуха 13-19, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 4-8 м/с. Днем во вторник тоже малооблачная погода без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье местами 8 градусов тепла.