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Британцев атаковали токсичные гусеницы

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ФОТО: www.flickr.com

В Великобритании началось нашествие дубовой моли, чьи личинки очень токсичны, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Опасных гусениц заметили на юго-востоке Англии, их численность растет. Токсины, которые содержатся в волосках на теле гусеницы, вызывают у человека головокружение, лихорадку, раздражение глаз и горла, а также сыпь на коже и приступы астмы.

Комиссия по лесному хозяйству Великобритании просит жителей страны, которые заметят гусениц, не приближаться к ним и сообщать в комиссию, где они увидели места скопления насекомых.

В 2017 году британских гусениц коконопряда дубового поразил «зомби-вирус»: инфекция заставляла насекомых ползти на свет, зараженные личинки быстро умирали, а их тела взрывались, что способствовало распространению вируса.

Обычно личинки этого вида держатся в тени, чтобы их не заметили птицы. Но инфекция изменила их поведение, специалисты организации Wildlife Trust сравнили это с фильмами про зомби.

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