Завтра в Эстонии ожидается солнечная весенняя погода
22 апреля 2018 г., 14:53
Благодаря антициклону, который в течение дня постепенно отходит на восток, в Эстонии завтра большую часть дня сохранится солнечная, без осадков погода. Только к вечеру с запада подойдет ложбина располагающегося над Норвежским морем циклона, и на островах начнется дождь. Несмотря на солнечную погоду, прохладный воздух днем едва ли прогреется намного выше 10°С.
Днем, 23 апреля, небольшая и переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня, начиная с западных районов, облачность уплотнится, на островах начнется дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 1-6 м/с, после обеда, начиная с запада, усилится до 4-10, вечером на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 6...12°С.