Завтра в Эстонии ожидается солнечная весенняя погода

Благодаря антициклону, который в течение дня постепенно отходит на восток, в Эстонии завтра большую часть дня сохранится солнечная, без осадков погода. Только к вечеру с запада подойдет ложбина располагающегося над Норвежским морем циклона, и на островах начнется дождь. Несмотря на солнечную погоду, прохладный воздух днем едва ли прогреется намного выше 10°С.