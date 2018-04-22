Погода в Эстонии на ближайшие дни: дойдет ли до нас ураган из России?

Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди, утром кое-где с мокрым снегом. После полудня облачность разрядится, вероятность осадков уменьшится. Ветер северных направлений, 4-10, во второй половине дня переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, утром сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла, на западе страны до 4 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, вечером на западе страны облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, дожди распространятся с запада страны на восток, местами возможен мокрый снег. Ветер сменит направление на юго-западное, 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная погода по многим регионам дожди, возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 3-8, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.