Фото: сильный ветер бушует в Эстонии, деревья падают на дорогу

Оперативный дежурный Ярвамаа Анатолий Иванов сказал, что в связи с сильным ветром на данный момент спасателям поступило три вызова. Два из них в Ярвамаа и один в Рапламаа.

В Ярвамаа в Ярва-Яани ветер повалил на дорогу вблизи Ялалыпе большое дерево, которое препятствовало движению. Прибывшие на место происшествия спасатели-добровольцы Ярва-Яани обнаружили, что местные жители уже сами приступили к перемещению дерево с дороги с помощью трактора. Спасатели помогли очистить дорогу. В ходе работ они регулировали дорожное движение.

Второй вызов поступил из города Тюри, где жертвой ветра стало десятками лет растущее на улице Крейцвальди дерево. По словам Иванова, дерево упало на стоявший рядом микроавтобус, люди при этом не пострадали.

В Рапламаа также дерево упало на дорогу. На месте работали спасатели Раплаской команды и добровольцы из Кехтна.