Неутешительный прогноз: в Эстонии вновь может выпасть снег

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на Северо-Востоке облачность будет плотнее, местами дожди, возможен мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 4-9, около полуночи на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 2-8, вечером переменных направлений, 1-5 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, утром сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 4 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, вечером на западе страны облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 6-12 градусов тепла.