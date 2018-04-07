Жуткое видео: Африка раскалывается надвое

Трещина образовалась между городами Найроби и Нарок и тянется на несколько километров, в том числе разрывая надвое оживленную автотрассу. Сейчас ширина разлома достигает шести метров, а глубина - пятнадцати, передает Newsru.com.

Видео, снятое с квадрокоптера, опубликовано в YouTube-канале кенийского издания Daily Nation. Оно же в описании указывает на то, что в перспективе часть стран отколется и образует новую часть света.

Издание The Conversation выпустило резонансную статью с описанием того, как через миллионы лет образуется новый континент. На одном из рисунков пунктирами намечены линии разлома вдоль двух тектонических плит.

So this will happen in the next 50M yrs. Can't wait pic.twitter.com/g2uogxK9or — K!M 🇰🇪™ (@Nel_kimz) 20 марта 2018 г.

Forbes, однако, придерживается иного мнения. В статье на сайте журнала указано, что в этом районе не было в последнее время землетрясений, а сама трещина не похожа на последствия резкого движения тектонических плит относительно друг друга. Так, например, выглядят последствия землетрясения в Новой Зеландии.