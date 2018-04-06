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Видео: медвежонок Таллиннского зоопарка очаровал посетителей

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Белый медведь.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS/

Родившийся в ноябре 2016 года медвежонок Арон уже почти совсем взрослый, однако его игривый характер не изменился и он от всей души веселится в полярии, передает Lemmik.

Весна вступает в свои права, и большая часть снега на площадке уже растаяла, поэтому Арон играет теперь не со снегом, а с куском трубы.

Для счастья много не надо - медведь подбрасывает игрушку в воздух, а потом снова берет в лапы. Затем Арон бросает кусок трубы в воду и ныряет следом.

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