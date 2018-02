Видео: Европу охватили сибирские морозы

Blast of Siberian weather dubbed the '#BeastFromTheEast' brings snow, plunging temperatures to much of Europe pic.twitter.com/VXvV2Fbdln — AFP news agency (@AFP) February 27, 2018

В Германии в ночь на среду температура воздуха понизилась местами до 24, а в Эстонии до 29 градусов мороза.

Польша сообщила о по крайней мере девяти, а Франция - о четырех погибших из-за морозов. В Литве от переохлаждения погибли пять человек, в Чехии трое, в Румынии двое, в Италии один человек. Большинство погибших были бездомными. В морозы для бездомных в городах открываются ночлежные дома.

#UPDATE A blast of Siberian weather dubbed 'the #BeastFromTheEast' sends temperatures plunging across Europe, causing headaches for travellers and leading to several deaths from exposure https://t.co/JQNAjd3EoU pic.twitter.com/ymRrq8u3pc — AFP news agency (@AFP) February 27, 2018

По прогнозам, в среду морозы сохранятся. В северной части Франции ожидается до 12 градусов мороза, а в южной части страны, обыкновенно отличающейся мягким климатом, до шести градусов мороза. В Испании по сообщению службы погоды ожидается продолжение снегопадов.