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Скользкая дорога. Фото иллюстративное.

Фото: Erik Prozes/Postimees

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Erik Prozes/Postimees

Водители, будьте осторожны! Вечером на дорогах может быть скользко

01.01.2018 16:50
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Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными, поскольку в понедельник вечером на дорогах может быть скользко.

Во второй половине дня поверхность дорожного полотна крупных шоссе остается чистым и влажным. Местами оно влажное от солевого раствора. Видимость по многим регионам ограничена дождем или моросью, на севере страны и Хийумаа местами туманы. Температура на дорогах преимущественно чуть выше нуля, но на севере и востоке страны местами нулевая или немного ниже нуля.

По прогнозу, вечером и ночью осадки продолжатся. По многим регионам ожидаются дожди, местами, преимущественно на востоке страны, также мокрый снег. Вечером температура воздуха 3-6, а ночью 1-6 градусов тепла. Вечером и ночью на дорогах возможны туманы. Ночью на востоке страны вероятна гололедица.

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