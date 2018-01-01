Водители, будьте осторожны! Вечером на дорогах может быть скользко

Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными, поскольку в понедельник вечером на дорогах может быть скользко.

Во второй половине дня поверхность дорожного полотна крупных шоссе остается чистым и влажным. Местами оно влажное от солевого раствора. Видимость по многим регионам ограничена дождем или моросью, на севере страны и Хийумаа местами туманы. Температура на дорогах преимущественно чуть выше нуля, но на севере и востоке страны местами нулевая или немного ниже нуля.

По прогнозу, вечером и ночью осадки продолжатся. По многим регионам ожидаются дожди, местами, преимущественно на востоке страны, также мокрый снег. Вечером температура воздуха 3-6, а ночью 1-6 градусов тепла. Вечером и ночью на дорогах возможны туманы. Ночью на востоке страны вероятна гололедица.