Фото: НАСА обнаружило похожую на Землю ледяную планету

НАСА в среду сообщило об обнаружении новой планеты, которая по массе и удаленности от своего солнца очень похожа на Землю.

Планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, находится в 13 тысячах световых лет от Земли. Ее поверхность покрыта толщей льда, а температура ниже, чем на Плутоне. Вероятность существования воды и жизни на ней равна нулю, пишет "Интерфакс".

Это небесное тело оказалось самым маленьким из когда-либо обнаруженных с помощью микролинзирования (метод, основанный на способности крупных планет искривлять своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения), отмечает НАСА. Эффект микролинзирования позволяет обнаружить объекты, не видимые никаким иным способом, и имеет большое значение для исследований за пределами Солнечной системы.