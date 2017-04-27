Фото: НАСА обнаружило похожую на Землю ледяную планету

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ATTENTION EDITORS - 2 OF 21 PICTURES TO MATCH PACKAGE 'WORLD POPULATION - SEVEN BILLION - TO FIND ALL PICTURES SEARCH 'POPULATION-BABY/' NASA undated handout image shows an image of the earth taken from space. The world's population will reach seven billion on 31 October 2011, according to projections by the United Nations, which says this global milestone presents both an opportunity and a challenge for the planet. While more people are living longer and healthier lives, says the U.N., gaps between rich and poor are widening and more people than ever are vulnerable to food insecurity and water shortages. REUTERS/NASA/JHandout (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY ENVIRONMENT) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
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Земля. Иллюстративное фото.

Фото: NASA/REUTERS

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ATTENTION EDITORS - 2 OF 21 PICTURES TO MATCH PACKAGE 'WORLD POPULATION - SEVEN BILLION - TO FIND ALL PICTURES SEARCH 'POPULATION-BABY/' NASA undated handout image shows an image of the earth taken from space. The world's population will reach seven billion on 31 October 2011, according to projections by the United Nations, which says this global milestone presents both an opportunity and a challenge for the planet. While more people are living longer and healthier lives, says the U.N., gaps between rich and poor are widening and more people than ever are vulnerable to food insecurity and water shortages. REUTERS/NASA/JHandout (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY ENVIRONMENT) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
NASA/REUTERS

Фото: НАСА обнаружило похожую на Землю ледяную планету

27.04.2017 09:34
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НАСА в среду сообщило об обнаружении новой планеты, которая по массе и удаленности от своего солнца очень похожа на Землю.

Планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, находится в 13 тысячах световых лет от Земли. Ее поверхность покрыта толщей льда, а температура ниже, чем на Плутоне. Вероятность существования воды и жизни на ней равна нулю, пишет "Интерфакс".

Это небесное тело оказалось самым маленьким из когда-либо обнаруженных с помощью микролинзирования (метод, основанный на способности крупных планет искривлять своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения), отмечает НАСА. Эффект микролинзирования позволяет обнаружить объекты, не видимые никаким иным способом, и имеет большое значение для исследований за пределами Солнечной системы.

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земля · наса · планета
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