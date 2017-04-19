Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в ночь на четверг

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This is an artist impression obtained from The University of Warwick and The University of Cambridge shows a rocky and water-rich asteroid being torn apart by the strong gravity of the white dwarf star GD 61. Similar objects in the Solar System likely delivered the bulk of water on Earth and represent the building blocks of the terrestrial planets. Astrophysicists have found the first evidence of a water-rich rocky planetary body outside our solar system in its shattered remains orbiting a white dwarf. in a new study released October 10, 2013, scientists at the Universities of Warwick and Cambridge published in the journal Science analysed the dust and debris surrounding the white dwarf star GD61, 170 light years away. Using observations obtained with the Hubble Space Telescope and the large Keck telescope on Hawaii, they found an excess of oxygen – a chemical signature that indicates that the debris had once been part of a bigger body originally composed of 26 per cent water by mass. By contrast, only approximately 0.023 per cent of the Earth's mass is water. = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT
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Астероид. Иллюстративное фото.

Фото: Mark A. Garlick/AFP

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This is an artist impression obtained from The University of Warwick and The University of Cambridge shows a rocky and water-rich asteroid being torn apart by the strong gravity of the white dwarf star GD 61. Similar objects in the Solar System likely delivered the bulk of water on Earth and represent the building blocks of the terrestrial planets. Astrophysicists have found the first evidence of a water-rich rocky planetary body outside our solar system in its shattered remains orbiting a white dwarf. in a new study released October 10, 2013, scientists at the Universities of Warwick and Cambridge published in the journal Science analysed the dust and debris surrounding the white dwarf star GD61, 170 light years away. Using observations obtained with the Hubble Space Telescope and the large Keck telescope on Hawaii, they found an excess of oxygen – a chemical signature that indicates that the debris had once been part of a bigger body originally composed of 26 per cent water by mass. By contrast, only approximately 0.023 per cent of the Earth's mass is water. = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Image copyright Mark A. Garlick, space-art.co.uk, The University of Warwick and The University of Cambridge" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS – NO ARCHIVE = Embargoed for release: 10-Oct-2013 14:00 ET (18:00 GMT)
Mark A. Garlick/AFP

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в ночь на четверг

19.04.2017 12:22
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В среду, 19 апреля, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2014 JO25. Он приблизится к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-обсерваторию Slooh.

Небесное тело было открыто в 2014 году с помощью автоматизированного телескопа в обсерватории Маунт-Леммон в США. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра. Он пролетит на расстоянии в 4,6 дистанции между Луной и Землей (1,77 миллиона километров), передает «Лента.ру».

В момент сближения с Землей 2014 JO25 будет хорошо виден даже в любительские телескопы за счет своей высокой отражательной способности.

Данный астероид входит в перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Такие небесные тела должны пересекать орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономических единиц (примерно 19,5 расстояния от Земли до Луны), и их диаметры - превышать 100-150 метров.

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