Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в ночь на четверг

В среду, 19 апреля, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2014 JO25. Он приблизится к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-обсерваторию Slooh.

Небесное тело было открыто в 2014 году с помощью автоматизированного телескопа в обсерватории Маунт-Леммон в США. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра. Он пролетит на расстоянии в 4,6 дистанции между Луной и Землей (1,77 миллиона километров), передает «Лента.ру».

В момент сближения с Землей 2014 JO25 будет хорошо виден даже в любительские телескопы за счет своей высокой отражательной способности.

Данный астероид входит в перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Такие небесные тела должны пересекать орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономических единиц (примерно 19,5 расстояния от Земли до Луны), и их диаметры - превышать 100-150 метров.