Зоозащитники просят не жечь прошлогоднюю траву - обгоревших животных не спасти!

ITAR-TASS: KURGAN REGION, RUSSIA. APRIL 19, 2012. Dry grass on fire in Kurgan Region, Urals Fedral District. The regional authorities have warned people against making bonfires in forests and setting dry grass on fire in the fields in connection with a high risk of wildfires. (Photo ITAR-TASS / Alexander Alpatkin)

Alpatkin Alexander/ITAR-TASS