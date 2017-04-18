Зоозащитники просят не жечь прошлогоднюю траву - обгоревших животных не спасти!

Союз защиты животных Эстонии (ELL) просит воздержаться от сжигания прошлогодней травы, поскольку травяные палы уничтожают большую часть биоценоза, в том числе проживающих в поле полезных насекомых, небольших диких животных и птиц.

«Люди рискуют несмотря на то, что сжигание прошлогодней травы за считанные секунды может выйти из-под контроля», - сказала региональный директор ELL в Южной Эстонии Керли Курвитс, которая за время работы в ветеринарной клинике видела и обгоревших животных. Она добавила, что обычно таким животным нельзя помочь.

Сжигать прошлогоднюю траву в Эстонии запрещено, штраф для физического лица составляет до 1200 евро, а для юридического до 3200 евро.

Костры можно жечь в определенных местах, но часто именно в мусорных кучах можно найти спящих ежей, мелких грызунов, пресмыкающихся, земноводных и птичьи гнезда. Поэтому ELL просит людей убедиться перед разведением костра, что в материале для него нет животных, птиц и других лесных обитателей.

Не менее важно и воздействие содержащихся в дыме от сжигаемого мусора ядовитых веществ на окружающую среду и здоровье людей. Поэтому ELL напоминает, что в костре во дворе дома можно сжигать только непропитанную древесину, а также неламинированные картон и бумагу. Все прочие отходы нужно сортировать и выбрасывать в соответствующий контейнер или сдавать на станцию приема отходов.