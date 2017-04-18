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ITAR-TASS: KURGAN REGION, RUSSIA. APRIL 19, 2012. Dry grass on fire in Kurgan Region, Urals Fedral District. The regional authorities have warned people against making bonfires in forests and setting dry grass on fire in the fields in connection with a high risk of wildfires. (Photo ITAR-TASS / Alexander Alpatkin)
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Пал травы.

Фото: Alpatkin Alexander/ITAR-TASS

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ITAR-TASS: KURGAN REGION, RUSSIA. APRIL 19, 2012. Dry grass on fire in Kurgan Region, Urals Fedral District. The regional authorities have warned people against making bonfires in forests and setting dry grass on fire in the fields in connection with a high risk of wildfires. (Photo ITAR-TASS / Alexander Alpatkin)
Alpatkin Alexander/ITAR-TASS

Зоозащитники просят не жечь прошлогоднюю траву - обгоревших животных не спасти!

18.04.2017 15:49
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Союз защиты животных Эстонии (ELL) просит воздержаться от сжигания прошлогодней травы, поскольку травяные палы уничтожают большую часть биоценоза, в том числе проживающих в поле полезных насекомых, небольших диких животных и птиц.

«Люди рискуют несмотря на то, что сжигание прошлогодней травы за считанные секунды может выйти из-под контроля», - сказала региональный директор ELL в Южной Эстонии Керли Курвитс, которая за время работы в ветеринарной клинике видела и обгоревших животных. Она добавила, что обычно таким животным нельзя помочь.

Сжигать прошлогоднюю траву в Эстонии запрещено, штраф для физического лица составляет до 1200 евро, а для юридического до 3200 евро.

Костры можно жечь в определенных местах, но часто именно в мусорных кучах можно найти спящих ежей, мелких грызунов, пресмыкающихся, земноводных и птичьи гнезда. Поэтому ELL просит людей убедиться перед разведением костра, что в материале для него нет животных, птиц и других лесных обитателей.

Не менее важно и воздействие содержащихся в дыме от сжигаемого мусора ядовитых веществ на окружающую среду и здоровье людей. Поэтому ELL напоминает, что в костре во дворе дома можно сжигать только непропитанную древесину, а также неламинированные картон и бумагу. Все прочие отходы нужно сортировать и выбрасывать в соответствующий контейнер или сдавать на станцию приема отходов.

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дикие животные · животные · защита животных · зоозащитники · костры · птицы · трава · штраф
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