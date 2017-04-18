Похожее на червя животное достигает метра в длину и питается сероводородом. Kuphus polythalamia описан шведским биологом Карлом Линнеем, а обнаружить его удалось в грязи одной из филиппинских лагун, сообщает «Лента.ру».
Mängib video:
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Американские, филиппинские и французские биологи обнаружили гигантского двустворчатого моллюска Kuphus polythalamia.
Фото: Скриншот с видео на сайте The Washington Post
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Скриншот с видео на сайте The Washington Post
Вот это здоровяк! Гигантского моллюска-червя показали на видео
18.04.2017 11:35
Американские, филиппинские и французские биологи обнаружили гигантского двустворчатого моллюска Kuphus polythalamia. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings at the National Academy of Sciences, видео с животным доступно на сайте The Washington Post.
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