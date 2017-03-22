Весеннее солнце согреет жителей Эстонии в четверг

В четверг, 23 марта, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11 м/с.
Температура воздуха составит от 4 до 9°C.
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Весна. Иллюстративный снимок.
Фото: Scanpix
Хотя через Эстонию и проходит ложбина низкого давления, весной ее облака не обязательно проливаются дождем. Вслед за ложбиной рост давления приведет к размыванию облачности. Весеннее солнце быстро прогреет воздух, и столбики термометров превысят отметку +5 градусов.
В четверг, 23 марта, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11 м/с.
Температура воздуха составит от 4 до 9°C.
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