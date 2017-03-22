Весеннее солнце согреет жителей Эстонии в четверг

Хотя через Эстонию и проходит ложбина низкого давления, весной ее облака не обязательно проливаются дождем. Вслед за ложбиной рост давления приведет к размыванию облачности. Весеннее солнце быстро прогреет воздух, и столбики термометров превысят отметку +5 градусов.